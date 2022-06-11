У Генштабі ЗСУ повідомили, на яких ділянках фронту армія РФ не веде активних бойових дій

У Генштабі ЗСУ повідомили, на яких ділянках фронту армія РФ не веде активних бойових дій

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели.

Однак російські військові обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ за 11 червня.

"На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного", - йдеться у повідомленні.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відзначено. На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

Також ситуація не зазнала суттєвих змін на Харківському напрямку. Відповідно до інформації Генштабу, противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

Нагадаємо, у воєнній розвідці України повідомили, що Росія має достатній потенціал для довготривалої війни. Зазначається, що на території України у бойових діях беруть участь понад 100 батальйонно-тактичних груп російської армії.

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