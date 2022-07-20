У Генштабі ЗСУ повідомили про ліквідацію групи “вагнерівців”: фото

Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” (“Ліга”), яку часом називають приватною армією Путіна.

Про це у вівторок, 19 липня, повідомили у Генштабі ЗСУ, опублікувавши відповідні фото.

Як видно на опублікованих кадрах, на нашивках деяких російських окупантів були написи “Наш бізнес смерть, і бізнес йде добре”.

“Кривавий “бізнес” цих ворожих найманців сьогодні лопнув. Ще раз нагадуємо ворогові, що в Україні непроханих гостей чекає лише смерть. А з романтики легкого заробітку одна перспектива - стати частинкою родючого українського чорнозему”, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше штурмовий загін російських окупантів "Барс-7" зі складу приватної військової компанії “Вагнер” атакував українські позиції на Луганщині і був розгромлений.

"Вагнерівці" вже гинуть на території України - розвідка

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