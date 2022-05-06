У Генштабі ЗСУ повідомили, скільки РФ ще має "Іскандерів" та літаків в Білорусі для нанесення ракетних ударів

У Генштабі ЗСУ повідомили, скільки РФ ще має "Іскандерів" та літаків в Білорусі для нанесення ракетних ударів

На Волинському і Поліському напрямках на 72-й день війни ворог активних дій не проводив.

Водночас білоруські сили продовжують прикривати українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 травня.

"В республіці білорусь наразі залишаються підрозділи збройних сил російської федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М” та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за даними ЗСУ, окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

"За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України", - зазначають у Генштабі.

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