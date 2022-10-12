У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках ворог здійснював обстріли

Окупанти здійснювали обстріли на 8-ми напрямках з танків та артилерійських систем різних типів, а в Білорусі триває підготовка військ до можливого наступу.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 12 жовтня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил Республіки Білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдавання ракетних та авіаударів, а також застосування БпЛА “Shahed-136” з території Республіки Білорусь", – йдеться у повідомленні.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БпЛА;

– з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БпЛА; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів; на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

– з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян російської федерації, які пройшли прискорену підготовку.

Загроза з боку Білорусі

Нещодавно російський президент-диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу. Українські офіційні особи та експерти кажуть, що білоруси опинилися в заручниках у двох диктаторів — Лукашенка й Путіна.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Білорусь продовжує постачати техніку РФ. Черговий ешелон з вантажівками УРАЛами помітили на шляху до Луганська. За даними моніторингової групи, 11 жовтня група з 19-ти завантажених платформ із розконсервованою військовою технікою Білорусі вирушила із залізничної станції "Старі дороги" (Мінська обл.) на станцію "Міллерове" (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Луганська. Прибути до Луганська ешелон техніки має приблизно 19 жовтня.