У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках ворог здійснював обстріли

На двох північних напрямках фронту ситуація не змінилася. Натомість на інших 7-ми напрямках окупаційні війська били з танків, мінометів та артилерії різних типів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 22 жовтня.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

– з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

У Генштабі повідомили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Обстріли 22 жовтня

Російські війська 22 жовтня влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України. Внаслідок цього без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

У Київській, Львівській та Чернівецькій областях системи ППО збили ворожі цілі.

На Хмельниччині окупанти влучили в об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.

Волинську область російські війська атакували двічі. Зокрема, у Луцьку стався "приліт" в об'єкт енергетики.

РФ атакувала також критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

У Рівненській області теж завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури.

В Одеській області по об’єкту енергетичної інфраструктури було завдано двох ракетних ударів. Постраждали троє людей.