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У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на білоруському кордоні

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У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на білоруському кордоні

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

Так, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Близько семи батальйонів збройних сил Білорусі, які днями проводили радіоелектронну розвідку біля кордону з Україною, продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 24 квітня.

"Триває вивезення з території Республіки Білорусь до Російської Федерації озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу, переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська", – зазначили у Генштабі Збройних сил України.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оприлюднив Великодні листівки XX століття. Вони були зроблені невідомими художниками і поширювалися нелегально.

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