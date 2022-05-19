У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України та у так званому Придністров'ї

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України та у так званому Придністров'ї

У південних регіонах України та невизнаному Придністров'ї ситуація суттєво не змінилася.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував заходи інженерного обладнання позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 19 травня.

"На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Під прикриттям вогню мінометів та ствольної артилерії продовжував заходи інженерного обладнання позицій. Посилив угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

В Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка змін не зазнала. Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, російські окупанти деморалізовані. Одна із причин - вони не отримують обіцяні владою РФ виплати за війну проти України.

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