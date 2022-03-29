У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на всіх операційних напрямках станом на 29 березня

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на всіх операційних напрямках станом на 29 березня

Угруповання Сил оборони стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках - витісняють ворога.

Триває тридцять четверта доба від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. У Генштабі ЗСУ повідомили, яка ситуація на основних напрямках станом на 12:00 29 березня.

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На Волинському напрямку угруповання збройних сил Білорусі забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

угруповання збройних сил Білорусі забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії. На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі. На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об'єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об'єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив. На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців. На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має. В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог під прикриттям вогню артилерії проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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