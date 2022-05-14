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У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію у невизнаному Придністров'ї

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У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію у невизнаному Придністров'ї

Фото: Getty Images

Збройні формування невизнаного Придністров'я переведені на звичайний режим роботи.

Проте російські підрозділи, які там перебувають і досі переведені у підвищений ступінь бойової готовності. 

Про це 14 травня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності", - повідомили у Генштабі. 

Нагадаємо, на Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму.

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