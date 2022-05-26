У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію у невизнаному Придністров'ї

У Генштабі ЗСУ розповіли, яка наразі ситуація на півдні України та на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
Загалом, на цих напрямках рівень терористичної операції знизився.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Утім, у невизнаному Придністров'ї російські військові продовжують ведення служби у посиленому режимі.
"На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує ведення служби в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 26 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,6 тисячі осіб.
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