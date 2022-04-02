У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки окупантів наразі перебуває на території України

У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки окупантів наразі перебуває на території України

Станом на 2 квітня, повністю знищено 16 батальйонно тактичних груп ворога.

У Генштабі ЗСУ повідомили, скільки окупантів наразі перебуває на території України. Так, за попередньою інформацією, на території нашої держави залучено близько 78 батальйонно тактичних груп (БТГр).

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 2 квітня.

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"У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої Держави залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється)", — розповіли в Генштабі.

Слід зазначити, що до кількість осіб в одному батальйоні коливається від 400 до 800 осіб.

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