Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Генштабі ЗСУ розповіли, як готують російських мобілізованих: "Інструкторів відправляють на фронт"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Генштабі ЗСУ розповіли, як готують російських мобілізованих: "Інструкторів відправляють на фронт"

Фото: Getty Images

На полігоні "Кадамовський" в РФ готують орієнтовно до 2 бригад.

На одному із полігонів РФ російських мобілізованих до війни проти України готують 2-3 тижні, через що їхній рівень підготовки низький. Через це інструкторів відправляють на фронт. 

Про це 14 лютого йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський російської федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс. В результаті, відзначається низький рівень готовності до виконання завдань. З початку цього року, на території полігону підготовка рекрутів ПВК “вагнер” не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій", - повідомили у Генштабі. 

Нагадаємо, російські війська готуються до наступу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області й перекидають туди так звані "зуби дракона" - залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони.

Читайте також:

Нова хвиля мобілізації в Росії: Путін планує набрати в армію від 2 до 5 мільйонів осіб

Нова хвиля мобілізації в Росії: Путін планує набрати в армію від 2 до 5 мільйонів осіб

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
383
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація