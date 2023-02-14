У Генштабі ЗСУ розповіли, як готують російських мобілізованих: "Інструкторів відправляють на фронт"

На полігоні "Кадамовський" в РФ готують орієнтовно до 2 бригад.

На одному із полігонів РФ російських мобілізованих до війни проти України готують 2-3 тижні, через що їхній рівень підготовки низький. Через це інструкторів відправляють на фронт.

Про це 14 лютого йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський російської федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс. В результаті, відзначається низький рівень готовності до виконання завдань. З початку цього року, на території полігону підготовка рекрутів ПВК “вагнер” не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська готуються до наступу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області й перекидають туди так звані "зуби дракона" - залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони.

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