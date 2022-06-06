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У Генштабі ЗСУ розповіли, на якому напрямку ворог зосередив основні зусилля і яке ставить завдання

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У Генштабі ЗСУ розповіли, на якому напрямку ворог зосередив основні зусилля і яке ставить завдання

ФОТО: Угруповання Об'єднаних сил/Facebook

На Донецькому напрямку російськів військові проводять заходи з відновлення боєздатності своїх підрозділів.

Зокрема, відповідно до інформації Генштабу ЗСУ, на окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів армії Росії, доукомплектованих мобілізованими.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 червня.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування українських військ у районі населеного пункту Лисичанськ. У Генштабі наголошують, що українські воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк. ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.
 
На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював підрозділи ЗСУ із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці. На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. 
 
"З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій військ України противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки", - розповіли у пресслужбі Генштабу. 

Раніше Володимир Зеленський зауважив, у разі прориву на сході України російські військові можуть спробувати знову окупувати раніше звільнені українські території.

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