У Генштабі ЗСУ відповіли, чи причетні українські війська до вибухів на аеродромах у Криму та Білорусі

У Генштабі Збройних сил України не підтвердили причетність українських військових до вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка", який перебуває під контролем росіян.

Проте кожен військовослужбовець ЗСУ бажав би бути причетним до цього.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 11 серпня.

Не підтвердив він причетність українських бійців і до вибухів на кримському військовому аеродромі "Саки".

"Так, справді, на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були схожі вибухи на аеродромі "Саки". Звісно, кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ мав би ціллю, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі. Але наразі ми маємо лише ті факти, які коментують Міністерство оборони Білорусі та Міністерство оборони Росії", – розповів представник українського Генштабу.

Нагадаємо, в ніч проти 11 серпня в районі військового аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи.

У Міноборони Білорусі назвали спалахи в районі аеродрому "загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

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