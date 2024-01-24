У Генштабі ЗСУ зробили неоднозначну заяву на тлі падіння російського Іл-76

Збройні Сили України наголошують, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.

Генеральний штаб Збройних Сил України на тлі інформації про падіння російського Іл-76 попереджає, що продовжить знищувати російські ракетні установки та літаки, якщо вони становитимуть загрозу українським містам.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 24 січня.

"Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України". - наголошують військові.

Так, лише за останній тиждень ворог завдав 19 ракетних ударів по Харківщині із застосуванням 26 ЗКР С-300 та 3 БР "Іскандер-М". Внаслідок чого загинуло 16 осіб, зокрема одна дитина. Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, з яких - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - наголосили у ЗСУ.

Нагадаємо, російські ЗМІ та Міноборони поширили інформацію про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській оласті. За їхніми даними, на борту перебували українські військовополонені, яких перевозили нібито для обміну.

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували цю інформацію і закликали відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію... Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - йдеться в повідомленні.

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