Санкції, яких іще не бачив світ, паспорти, за які соромно, скасування культури: ось такими здобутками можуть похвалитися рашисти в день Росії.

Пристойних компаній на російському ринку не залишилося. Тож росіяни урочисто відкривають змінені "Макдональдси", бо американська мережа пішла з країни з початком війни, йдеться в ТСН.

Ані золотих арок, ні фірмових бургерів - та ще й під іншою назвою. Три десятиліття тому одна з найвідоміших мереж фастфудів принесла до Росії принаймні зовнішні атрибути західного життя, а нині - попри голосні заяви пропагандистів про відмову од усього західного, ресторани «Макдональдса» викупають, перейменовують і пафосно відкривають на день Росії. От тільки у меню не буде фірмових Бікмака чи Макфлурі - це зареєстровані імена американського ресторану. Та й з упаковкою виникла проблема - принаймні тимчасово вона відсутня для кількох страв.

Продавець на московському ринку, Мамед, розповідає, поки покупців у нього не поменшало. Але купувати дорогі товари продовжують ті, хто і раніше на ціни особливо уваги не звертав. Решті ж доводиться свій кошик з покупками змінювати. Тим паче, що дехто роботу вже втратив - рівень безробіття у Росії вже до кінця року зросте удвічі, якщо порівнювати з ситуацією до початку війни.

«Багато компаній перевели своїх працівників на часткову зайнятість, а інші попередили, що їм доведеться закритися повністю. Тож існує ґрунтновне побоювання, що безробіття зросте протягом літніх місяців, що буде велике падіння купівельної спроможності, продажів та інвестицій», - розповідають закордонні експерти.

Поки ж літні місяці росіяни, для яких закрилися курорти багатьох країн світу, як радять «соловйови» і «скабеєви», мали б відпочивати на батьківщині. От тільки виявилося, що це також по кишені не усім, і визнає це навіть глава комітету російської думи з туризму. «Сьогодні ми спостерігаємо спекулятивне зростання цін у всіх різних курортних куточках півдня Росії. У той же час заповнюваність готелю залишає бажати кращого: у Криму (який під окупацією –ред.) вона залишається на рівні від 10 до 40-50% загалом, у Краснодарському краї трохи краще», - зазначає Сангаджи Тарбаев.

І проблема не лише зняти готель, а й дістатися цього самого курорту - авіаційна галузь Росії у глибокій кризі, а замість чотирьох летовищ нині працює лише одне, у Сочі. «Ціни на літаки злетіли до небес, і це вже не дуже зручно, тому я вирішила поїхати потягом», - каже місцева мешканка.

Утім, держава-агресорка продовжує заспокоювати своїх громадян. Для літаків, які лишилися без іноземних деталей, запчастини вироблятимуть самі. Щоправда, з'ясувалося, що йдеться не про двигуни чи скажімо електроніку, а про ручки крісел, техніку для кухонь і туалетів. Приблизно з таким самим успіхом, на колишньому заводі «Рено» випускають спрощену модель російської «Лади». За обережним словом "спрощена" ховається відсутність подушок безпеки та системи, що запобігає блокуванню колес під час гальмування. Утім, виробництво, яке могло бодай якусь картинку для пропаганди створити, тривало не довго, після кількох днів роботи у червні "АвтоВАЗ" знову простоює, а його працівники отримують дві третини зарплатні.

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