У глибокому тилу окупантів автобус з цивільними підірвався на міні: як це можливо

В окупованому Кіровську Луганської області на російській міні підірвався цивільний автобус, внаслідок чого загинули 5 осіб.

В окупованому ще у 2014 році Кіровську Луганської області сталася трагедія. Там на встановленій міні підірвався автобус з цивільними, який прямував до місцевого кладовища.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

За його словами, внаслідок вибуху загинули 5 мирних жителів.

Інцидент трапився у глибокому тилу, де не було активних бойових дій, тому, впевнений журналіст, міну на маршруті автобуса могли встановити лише російські окупаційні війська.

"Чергова "допомога жителям Донбасу" від Росії", - прокоментував Казанський чергове злочинне діяння військ РФ.

Нагадаємо, раніше на Донеччині під Авдіївкою на міні підірвався "парадний" танк росіян. Він, за задумом окупантів, мав переможно заїхати до захопленої Авдіївки під російським прапором, встановленим на башті. Проте не сталося як гадалося.

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