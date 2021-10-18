У Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ: яка їхня вимога

У Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ: яка їхня вимога

Діють бойовики за наказом "мера Горлівки".

В окупованій Горлівці проросійські бойовики взяли в заручники двох співробітників Моніторингової місії ОБСЄ. Їхня вимога - звільнити бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який розвідував українські позиції біля селища Золоте.

Про це йдеться у звіті місії, також повідомляє представник Донецька в ТКГ від України Сергій Гармаш.

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У звіті зазначається, власник готелю, в якій розташована ППБ, повідомив співробітникам місії, що їм не дозволяється залишати приміщення готелю. Діють бойовики за наказом "мера Горлівки" . Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники місії побачили, що перед готелем встановлені 3 намети, навколо яких зібралися щонайменше 4 людини.

"О 17:00 2 чоловіків в цивільному одязі увійшли в готель і повідомили співробітникам СММ, що їм дозволяється вільно пересуватися в готелі та за парковкою. Їм не можна залишати приміщення готелю, поки не буде звільнений член збройних формувань, який був затриманий Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня", - повідомили у пресслужбі організації.

Як зауважили, наразі окупанти продожуєть тримати в заручниках членів СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку. Раніше українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР", який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

Згодом Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ заявила, попри припинення роботи в окупованому Донецьку, продовжує свою роботу на непідконтрольній Україні частині Луганської області.

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