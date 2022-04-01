У Гостомелі на Київщині запанувала цілковита тиша, від неї незвично ані військовим, ані цивільним

У Гостомелі на Київщині запанувала цілковита тиша, від неї незвично ані військовим, ані цивільним

У Горенці, Мощуні, Мостищі - чимало людей дотепер відмовляються полишати свої ущент зруйновані оселі.

Услід за Ірпенем Гостомель на Київжині теж звільнено - одна з найгарячіших точок російсько-української війни. Місце, де бої не припинялися ні на день, де ворог знущався з мирного населення, займався мародерством, ну а тепер, або лежить у землі, або тікає.

Про це йдеться в ТСН.

Тимофій зі своєю родиною перші днів 10 днів війни переховувались у підвалі власного будинку, у Горенці, аж поки туди не прилетів ворожий снаряд. А влучення рашиського артилерійського боєприпасу у своє обійстя, Віктор бачив з посту тероборони, де якраз чатував.

У Горенці, Мощуні, Мостищі - чимало людей дотепер відмовляються полишати свої ущент зруйновані оселі. Люди не їдуть, бо не бачили ворога, на власні очі, припускає Влад. Він теж, зізнається, на відстані прямої видимості рашистів не бачив. Та цілодобово - понад місяць, відчуває загарбницькі зазіхання на собі.

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«Коли прилітає снаряд, то я вже чую, я знаю, що поряд є. Візуально я ворога не бачив, тільки його снаряди», - каже боєць.

Ворог у нас, кажуть українські військові, хоч і зазнає величезних втрат, але дуже потужний. От тільки, навіть він, твердить Ярослав, не врахував восьмирічний досвід, набутий захисниками України на Сході. «Ворог, дуже потужний, ворог застосовував авіацію. Але не забувайте, що вже 8 років ми вчимося їх вбивати. У нас це гарно виходить - продовжуємо в тому ж напрямку», - додає Ярослав.

Найбільше у березні 2022 року шокує вже руїна, якої тут геть не повинно бути, а тиша, яка зненацька запанувала. «Перший день така тиша! І, тобто - ніяких мінометів! Ніяких обстрілів за сьогодні ще не було», - каже боєць.

Ту дивовижну і, здавалося, що геть нереальну тишу, що запанувала над ділянкою передової на північно-західних околицях столиці відчули і цивільні. Велике й гучне переміщення ворожої техніки, наші воїни помітили ще надвечір середи.

«Сьогодні вночі чули активне переміщення бронетехніки. Їхні переміщення дуже хитрі, оскільки вони на передній план висувають бронетехніку, яка перегазовує. А в тилу у них вже там проходят їхні логістичні операції», - розказує військовослужбовець ЗСУ.

Українські бійці припускали, що окупанти у Гостомелі з Бучею - перегруповуються для нового удару на Київ. Та вже наступний ранок сповістив про інший сценарій –колони відходять.

Репортаж кореспондента ТСН зі звільненого Гостомеля

Дані нашої розвідки ту інформацію місцевого жителя обережно підтвердили. Аеророзвідники з неба, принаймні великого скупчення ворожої техніки з піхотою, яке було напередодні у Гостомелі й Бучі не помітили.

«Скоріше за все вони зараз роблять передислокацію, ну, як на мій - хлопський розум. І, основні у них будуть напрямки - адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, також сухопутний коридор», - припускає військовий.

Натомість, по собі, на Київщині - ординці залишили чимало руїни й трупів, своїх.

У Горенці, місцевий житель, Віктор й за сумісництвом у свої 60 - боєць підрозділу територіальної оборони запевняє, що тенденція - що російські військові тікають - йому подобається. Зброю, зізнається, вже мріє повісити на цвях, але за однієї умови. «Я цю залізяку, як закину – хай лише скінчиться. Я її до рук не візьму», - каже боєць.

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