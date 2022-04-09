У Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година: яка ситуація у Київській області 9 квітня

У Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година: яка ситуація у Київській області 9 квітня

У районах проводяться роботи з відновлення газо- та електропостачання.

У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

Про це 9 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Оперативні дані щодо ситуації на Київщині в розрізі районів:

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Надзвичайних подій на території району зафіксовано не було. Триває робота з приймання гуманітарної допомоги. Продовжуються польові роботи.

Бучанський район

Профільні служби працюють у звільнених від окупантів громадах. Там триває зачистка і розмінування.

Посилена комендантська година запроваджена:

на території Гостомельської селищної ради з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня;

у місті Ірпінь з 21:00 07 квітня до 09:00 11 квітня.

Броварський район

Проводяться роботи з відновлення електропостачання та ремонту пошкодженого газопроводу. Станом на сьогодні вже відновлене газопостачання на ГРС Плоске. Йдеться про 1177 абонентів.

Вишгородський район

Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах. Завозиться гуманітарна допомога. Поступово відновлюється інфраструктура. Зокрема встановлено понтонну переправу через річку Здвіж біля села Катюжанка. Здійснюється влаштування мостової переправи біля села Казаровичі. Славутич має потребу в продуктах харчування та пальному.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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