У Гостомелі та Ірпені тривають бої: яка ситуація у Київській області 30 березня

У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.
У Київській області загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.
Про це 30 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:
- населені пункти вздовж Житомирської траси
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немішаєве
- Дмитрівська громада
- Макарівська громада
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району
За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах:
- Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
- Броварському (Великодимерська громада)
- Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)
Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Надзвичайних подій не зафіксовано.
Бучанський район. Ситуація контрольована, у більшості громадах напружена.
- Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.
- Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.
- Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.
- Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.
- Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.
- Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролюють місто. Інфраструктура зруйнована. Постійні обстріли.
- Дмитрівська ТГ – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.
- Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.
Броварський район. У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки. Багато зруйнованої інфраструктури.
Вишгородський район. В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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