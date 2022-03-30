У Гостомелі та Ірпені тривають бої: яка ситуація у Київській області 30 березня

У Гостомелі та Ірпені тривають бої: яка ситуація у Київській області 30 березня

У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

У Київській області загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

Про це 30 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:

населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району

За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах:

Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

Броварському (Великодимерська громада)

Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Надзвичайних подій не зафіксовано.

Бучанський район. Ситуація контрольована, у більшості громадах напружена.

Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.

Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.

Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.

Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.

Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролюють місто. Інфраструктура зруйнована. Постійні обстріли.

Дмитрівська ТГ – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.

Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.

Броварський район. У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки. Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район. В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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