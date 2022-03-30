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У Гостомелі та Ірпені тривають бої: яка ситуація у Київській області 30 березня

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У Гостомелі та Ірпені тривають бої: яка ситуація у Київській області 30 березня

Irpin / Associated Press

У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

У Київській області загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи. 

Про це 30 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:

  • населені пункти вздовж Житомирської траси
  • Буча – Ворзель – Гостомель
  • Немішаєве
  • Дмитрівська громада
  • Макарівська громада
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району

За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах: 

  • Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
  • Броварському (Великодимерська громада)
  • Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Надзвичайних подій не зафіксовано. 

Бучанський район. Ситуація контрольована, у більшості громадах напружена.

  • Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.
  • Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.
  • Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.
  • Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.
  • Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.
  • Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролюють місто. Інфраструктура зруйнована. Постійні обстріли.
  • Дмитрівська ТГ – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.
  • Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.

Броварський район. У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки. Багато зруйнованої інфраструктури. 

Вишгородський район. В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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