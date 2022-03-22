У Гостомелі та Ірпені - бої: які найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 22 березня

У Гостомелі та Ірпені - бої: які найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 22 березня

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами.

У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Про це 22 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, ситуація у області станом на ранок 22 березня така:

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

Броварський район

У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах - ворожа техніка. Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

Фастівський район

В с. Осикове влучила ворожа ракета. Пошкоджені будинки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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