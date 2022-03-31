У Гостомельській громаді тривають бої: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 31 березня

На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців.
У Київській області група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки.
Про це 31 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:
- населені пункти вздовж Житомирської траси
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немішаєве
- Дмитрівська громада
- Макарівська громада
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад
"Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів", - йдеться у повідомленні ОДА.
Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський райони. Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.
Бучанський район. Ситуація напружена, але контрольована.
- Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки - під обстрілами
- Бородянська - заблокована
- Гостомельська - йшли бої
- Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога
- Село Дмитрівки - міни
- Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався
- Багато зруйнованої інфраструктури
Броварський район. Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - спостерігається виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.
Вишгородський район. Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа. Славутич - заблокований.
Фастівський район. Обстріл нафтобази у місті Фастів.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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