Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Гостомельській громаді тривають бої: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 31 березня

Дата публікації
Перегляди
3419
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Гостомельській громаді тривають бої: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 31 березня

Associated Press

На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців.

У Київській області група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Про це 31 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:

  • населені пункти вздовж Житомирської траси
  • Буча – Ворзель – Гостомель
  • Немішаєве
  • Дмитрівська громада
  • Макарівська громада
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад

"Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів", - йдеться у повідомленні ОДА.
 
Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський райони. Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

Бучанський район. Ситуація напружена, але контрольована.

  • Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки - під обстрілами
  • Бородянська - заблокована
  • Гостомельська - йшли бої
  • Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога
  • Село Дмитрівки - міни
  • Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався
  • Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район. Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - спостерігається виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.

Вишгородський район. Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа. Славутич - заблокований.

Фастівський район. Обстріл нафтобази у місті Фастів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Українські військові відтіснили загарбників за межі Ірпеня

Українські військові відтіснили загарбників за межі Ірпеня
Наступна публікація