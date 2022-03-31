У Гостомельській громаді тривають бої: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 31 березня

У Гостомельській громаді тривають бої: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 31 березня

На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців.

У Київській області група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Про це 31 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:

населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад

"Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів", - йдеться у повідомленні ОДА.



Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський райони. Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

Бучанський район. Ситуація напружена, але контрольована.

Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки - під обстрілами

Бородянська - заблокована

Гостомельська - йшли бої

Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога

Село Дмитрівки - міни

Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався

Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район. Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - спостерігається виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.

Вишгородський район. Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа. Славутич - заблокований.

Фастівський район. Обстріл нафтобази у місті Фастів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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