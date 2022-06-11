У готовності до застосування в Чорному морі перебуває шість носіїв крилатих ракет - Генштаб

Зберігається загроза нанесення ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".
Про це повідомили 11 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, російські окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
До слова, Росія зосередила 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 великий десантний корабель (ВДК).
Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.
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