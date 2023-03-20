У Гуляйполі чоловік вкрав у військового автомат та влаштував стрілянину: один воїн загинув, багато поранених

У місті Гуляйполе Запорізької області нетверезий цивільний чоловік вдарив військового, вкрав у нього автомат та влаштував хаотичну стрілянину. На місці трагедії загинув військовий.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на поліцію та міського голову Гуляйполя Сергія Ярмака.

Інцидент стався 17 березня біля одного із магазинів міста. Там цивільний вдарив військового у голову та вкрав у нього автомат. Після цього підозрюваний влаштував хаотичну стрілянину.

На місці трагедії загинув український воїн. Трьох людей, серед яких двоє цивільних та один військовий, госпіталізували.

Відомо, що підозрюваний був нетверезий. 54-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство), ч. 1 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 січня російські війська вдарили ракетами по житловому районі Гуляйполя, що в Запорізькій області. Внаслідок обстрілів міста загинула 73-річна жінка, а одного чоловіка довелося діставати з-під завалів.

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