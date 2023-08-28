У ГУР натякнули, що саме вони завдали удару по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом – The Economist

Видання також повідомило, що атака по ворогу в окупованому Криму 25 серпня була влаштована із застосуванням експериментальних дронів "Морок".

Боєць ГУР на псевдо "Детектив" натякнув, що нещодавній удар по російському бомбардувальнику Ту-22М3 на аеродромі під Новгородом могла завдати українська військова розвідка.

Про це пише The Economist.

У матеріалі йдеться, що українські безпілотники, які не залучені до "психологічних" операцій по Москві, застосовуються для ураження складів пального, логістичних вузлів російських військ, а також арсеналів, маршрутів постачання та специфічних об'єктів.

"Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть нам, що знають, де зберігається російська зброя, але не мають можливості вразити її, та просять нас допомогти", – розповів координатор програми дронів у військовій розвідці України, військовослужець на псевдо "Детектив".

Атака по аеродрому під Новгородом

За його словами, більша частина нещодавньої роботи ГУР була зосереджена на російських аеродромах відносно недалеко від кордонів України.

У статті зазначається: "Це "могло" охоплювати і нещодавній удар по стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3 під Новгородом, додав він, підморгуючи".

Атака по окупантах у Криму 25 серпня

Видання також повідомляє, що атака по російській військовій базі у Криму вранці 25 серпня була здійснена за допомогою експериментальних дронів. У статті назвали цю операцію "однією з найсміливіших на сьогодні повітряних місій над територією, яку контролює Росія".

"Це було описано як випробувальний запуск, у ході якого багато прототипів дронів перебували в експериментальному режимі. Але деякі з них впоралися із завданням. За даними місцевих джерел, на базі сталися вибухи, кілька людей загинули, а поранені солдати ринули до місцевої лікарні", – описує видання бойову операцію.

Безпілотник "Морок"

Джерело газети повідомило, що в цьому нальоті на Крим одним із застосованих прототипів безпілотників був "Морок". Він швидкий і здатний нести "важке" корисне навантаження на відстань у кілька сотень кілометрів.

За словами співрозмовника видання, нові можливості України завдавати далеких ударів з повітря по ворогу є результатом "пророщування насіння, посіяного багато місяців тому".

Співрозмовник газети із команди дронів "Морок" розповів, що оскільки Росія нездатна прикрити засобами ППО всю свою велику територію, то для потенційного успіху операцій достатньо на ранньому етапі запуску безпілотників подолати 60-кілометрову смугу станцій РЕБ на кордоні та залетіти до російської глибинки.

"Близько 35-40% дронів долітають до найближчих околиць цілі. Інформація про успіх місії збирається з супутників, пристроїв стеження, повідомлень у соцмережах та місцевих агентів", – йдеться у статті.

Там додали, що зараз триває процес нарощування серійного виробництва дронів "Морок".

Нагадаємо, 19 серпня невідомий безпілотник завдав удару по військовому аеродрому "Сольці" в Новгородській області РФ. Внаслідок атаки там загорівся бомбардувальник Ту-22М3.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці повідомили, що атаку по аеродрому в Сольцях влаштували дрони ГУР. Джерела в розвідці розповіли, що вдалося знищити бомбардувальник Ту-22 М3 та пошкодити ще два літаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російський аеродром атакували какртонні дрони! У Москві – теж гаряче!

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