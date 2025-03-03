У ГУР назвали кількість російських окупантів, які воюють проти України

За січень росіяни виконали план з рекрутингу на 107%. Влада країни-агресорки не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат.

До війни проти України задіяні 620 тис. російських військових, які розміщені на окупованих територіях та в Курській області. З них понад 200 тис. беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що на фронті фіксується зменшення активності бойових дій та зменшення боєзіткнень. Однак угруповання російських військ "все одно залишається потужним".

"Це понад 620 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які розміщені на наших тимчасово окупованих територіях, в Курській області. Відбувається перегрупування, здійснюється поповнення бойових втрат Російської Федерації. Свій вплив на ведення бойових дій безпосередньо має і погода", – розповів Скібіцький.

Він уточнив, що із сухопутного компоненту ворогу у приблизно 620 тис. понад 200 тис. – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

"Крім того, це 35 тисяч військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях і, по суті, згідно з їхніми планами, за необхідності можуть виконувати завдання в другому ешелоні противника під час організації оборони", – розповів заступник начальника ГУР.

Він зауважив, що сюди слід додати ті російські війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту, авіації, яка хоч і не базується у районах бойових дій, але залучається для бойових ударів. За словами Скібіцького, на сьогодні Росія використовує понад 20 аеродромів, авіабаз на своїй території для бомбових та ракетних ударів по українській території.

Скібіцький наголосив, що від зменшення активності бойових дій плани окупантів не змінюються.

"Цей час використовується ними для опрацювання планів подальшого наступу, підготовки особового складу, поповнення боєприпасів і, відповідно, підготовки до подальших штурмових і наступальних дій. Ми аналізуємо, виходячи з того, наскільки активно йде зараз кампанія з набору військовослужбовців до збройних сил Російської Федерації", – розповів заступник начальника ГУР.

У цьому контексті він зауважив, що за січень росіяни виконали план з рекрутингу на 107%. Це питання залишається актуальним, і влада країни-агресорки не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат.

До слова, за даними південнокорейської розвідки, КНДР відправила додаткові війська до Росії. Ці підрозділи були скеровані на бойові позиції в Курській області.