У розвідці України розповіли про високоточні ракети оперативно-стратегічного та стратегічного рівня окупантів.

Росія станом на зараз має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Окупантам не вдалося відновити свої ракетні запаси напередодні зими попри збільшення темпів виробництва.

Про це NV розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Але відновити ті запаси, які у них були станом на минулу зиму, чи до повномасштабного вторгнення, вони не змогли", - сказав представник ГУР.

За даними розвідки, у жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Серед них, зокрема:

40 крилатих ракет Х-101;

30 балістичних ракет Іскандер-М;

20 ракет Калібр;

9 крилатих ракет Х-32;

4 Кинжали.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, скільки ракет РФ накопичила для масованих атак.

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