У ГУР назвали об’єкти в Україні, які планують знищити росіяни: подробиці

Російська армія продовжує атакувати стратегічні об’єкти в Україні, зокрема енергосистему, газотранспортну інфраструктуру, аеродроми та підприємства ОПК.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, ще у 2023 році у документах РФ були чітко визначені об’єкти для атак безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Серед них:

система управління Збройних сил та Сил оборони;

авіація та військові аеродроми;

об’єкти енергетичної інфраструктури;

газотранспортна система України;

оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

За словами Скібіцького, росіяни змінили підхід до атак, використовуючи тактику таргетингу – ретельного планування ударів для максимального ефекту. Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру, особливо перед зимовим періодом.

"Атаки на теплоелектростанції ми вже бачили. Особливо потужні удари були в Харківському регіоні, де окупанти намагалися залишити людей без тепла. Також потерпає газотранспортна система та газові родовища, адже росіяни прагнуть позбавити Україну власного газу", – заявив представник ГУР.

Він додав, що особливу увагу ворог приділяє українському ОПК, намагаючись знищити виробництво боєприпасів, дронів та іншої зброї.

Українські сили оборони продовжують відбивати атаки та посилювати захист стратегічних об’єктів, але загроза ударів з боку РФ залишається високою.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, країна-агресорка Росія планує запустити по Україні одночасно 500 "Шахедів" та інших безпілотників.

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