У ГУР назвали три причини "паузи" між масованими ракетними ударами РФ по Україні

Росія використовує стратегічний запас деяких видів озброєння, бо 30% – поріг, який завжди повинен лишатися.

Росія зробила "паузу" між масованими ракетними ударами по інфраструктурі Україні. З якої причини?

Представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону надав три причини вичікування країни-агресорки.

"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, по яким буде нанесено удар. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це потребує часу", – зазначив Скібіцький.

Він додав, що з урахуванням меншого запасу ракет в РФ, ворог застосовує старі ракети, що виробили ще за часів СРСР. Тож, потрібне певне обслуговування зброї перед використанням.

У ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.

Водночас він наголосив, що ті уламки ракет, які росіяни застосовували, ракети нові – виготовлені у 2022 році. Тобто ракети одразу з конвеєра йдуть для застосування.

На скільки вистачить цих ракет, залежить від виробництва. Воно знизилося в порівнянні з довоєнним періодом, але, на жаль, Російська Федерація через обхід економічних санкцій ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння, яке використовується проти України.

Скібіцький додав, що Росія транспортувала боєприпаси з території Білорусі.

"Протягом двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм", – зазначив він.

За його словами, даних щодо вивезення ракет з Білорусі типу "Точка-У", немає.

Скібіцький припускає, що Росія має ще достатньо запасів, щоб завдавати ударів власним озброєнням.

Водночас, за його словами окупанти ведуть перемовини про постачання озброєння та боєприпасів з іншими країнами.

Зокрема, про боєприпаси до РСЗВ типу "Смерч" та "Ураган", тому що виробництво РФ ще не стало масовим, тож у Росії існує певний дефіцит.

За інформацією ГУР, Росія проводила перемовини з Іраном щодо поповнення російського арсеналу балістичних ракет.

"Є проєкти угод між Росією та Іраном, але наразі поставок такого озброєння ми не зафіксували", – сказав Скібіцький.

Виготовлення ракет в Росії: що відомо

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у країні-агресорці все ще триває виготовлення ракет "Калібр", "Іскандер" і Х-101, попри санкції.

Раніше західні ЗМІ повідомли, що Росія ще до вторгнення до України могла запастися мікрочипами для "Калібрів".

Водночас Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Росії закінчуються артилерійські снаряди

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