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У ГУР назвали власні заяви про те, що Україна зайде до Криму, спецоперацією проти РФ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У ГУР назвали власні заяви про те, що Україна зайде до Криму, спецоперацією проти РФ

Представник ГУР Андрій Юсов / Фото: скриншот з відео

Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва – також інструмент впливу, зазначив Юсов.

Заяви українського керівництва, що Збройні сили України у 2023 році увійдуть до тимчасово окупованого Росією Криму – частина інформаційної спецоперації проти росії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва – також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і виходить відповідний результат. А що стосується конкретних заяв – вони збулися. Українці були в Криму цього року і цього літа", – резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, раніше Юсов заявив, що ЗСУ далі будуть продовжуватимуть рейди до тимчасово анексованого Криму. Адже такі рейди допомагають отримати важливу інформацію.

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Дата публікації
Перегляди
2732
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