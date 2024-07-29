У ГУР підтвердили ураження літака Ту-22М3 на російському аеродромі "Оленья"

Донедавна аеродром "Оленья" вважався надто віддаленим від України і тому недосяжним для Сил оборони. Однак ЗСУ зробили неможливе.

Андрій Юсов, представник ГУР, в ефірі телемарафону підтвердив ураження бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья".

"Це справді олімпійське досягнення українських сил безпеки та оборони, спецпризначенців і Головного управління розвідки. Ми не коментуємо, що й куди, але Верховний Головнокомандувач відзначив далекобійність. Напрямок тут вгадати неважко", — сказав він.

"Так, можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника. Це дуже важливо, тому що можливостей виробляти нову подібну техніку у здеградованого російського ВПК наразі немає. Це те, що міг виробляти тільки Радянський Союз", — зазначив Юсов.

Він нагадав, що це озброєння використовується для завдавання цілеспрямованих ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України, енергооб’єктах, тож його не вдасться приховати від справедливого покарання.

"Взагалі ці вихідні були буде врожайні. На Росії тривають масові кібератаки на фінансову і цифрову інфраструктуру, яка задіяна у війні в Україні і фінансує вбивство українців. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об’єктах, які задіяні у війні проти українців. І, звичайно, "Оленья" — це особлива новина, певною мірою, десерт для українців цими вихідними", — додав він.

Удар ГУР МО по заполярній базі "Оленья"

У суботу, 27 липня, дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Росії.

У Головному управлінні розвідки додали, що аеродром "Оленья" розташований за 1800 км від кордонів з Україною.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья" став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.

Аналітики зауважують, що фактична відстань, яку пролетіли українські дрони, є більшою за 1800 кілометрів, адже запускати їх безпосередньо з кордону надто небезпечно. Насправді їх запускають з певної глибини української території.

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