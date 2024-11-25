У ГУР показали дрони, якими атакують військові об'єкти Росії (відео)

Бійці ГУР Міноборони України показали безпілотники, якими атакують військові об’єкти на території Росії. Йдеться про далекобійні дрони "Лютий", "Бобер" та інші.

Про це повідомили в розвідці з посиланням на репортаж про роботу групи операторів далекобійних дронів ГУР від журналістів "Радіо Свобода".

Розвідники розповіли, як готують до зльоту зграю дронів, у кожному з яких міститься по 75 кг вибухівки.

"Підготовка проводиться в декілька етапів. Передусім ми аналізуємо цілі, можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори, як пройти. Останній рік це робити надзвичайно складно, але все одно виходить", ) розповів командир групи операторів далекобійних БпЛА ГУР.

Він додав, що протягом повномасштабної війни застосування ударних дронів зазнало серйозних змін.

"Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони, і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку – зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км", – зазначив розвідник.

Бійці ГУР показали дрони, якими атакують військові об'єкти Росії

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у ніч проти 25 листопада бійці ГУР атакували дронами нафтобазу в Калузькій області РФ. У Калузі також був атакований завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.

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