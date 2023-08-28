У ГУР показали, як "привітали" окупантів з Днем Незалежності на Запоріжжі (відео)

До місцевого колаборанта завітав дрон-камікадзе, а у штабі відділення ФСБ прогримів вибух.

Українські військові з ГУР знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області у День прапора та День Незалежності України, а тепер опублікували відео атаки.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Воєнні розвідники та представники руху опору "привітали" рашистів з Днем Незалежності та Днем прапора України", – йдеться в заяві ГУР.

Там уточнили, що завдяки координованому розвідкою руху опору було здійснено дорозвідку та ефективно знищено низку об’єктів окупантів на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Так, 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська з нагоди святкування Дня Незалежності України близько 6:00 у вікно помешкання "заступника голови" окупаційної ВЦА, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Колаборант зазнав поранення і був доправлений до лікарні.

Окрім того, у День державного прапора України в окупованому Енергодарі прогримів потужний вибух у штабі відділення ФСБ на вул. Набережна, 24. Інцидент стався близько 19:00 у момент найбільшої концентрації загарбників.

"Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі", – зазначили в ГУР.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла знищених загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя.

Як ГУР "привітало" окупантів з Днем Незалежності: розвідка показала відео

Нагадаємо, напередодні мер Мелітополя Іван Федоров із посиланням на місцевих повідомив про потужні вибухи з боку окупованого Токмака 25 серпня, які чули жителі північної частини Мелітополя і навколишніх населених пунктів. Серію вибухів місцеві мешканці чули з боку Токмака і на світанку 26 серпня.

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