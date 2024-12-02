У ГУР показали, як "відрубали" російським окупантам електрику і зв’язок (відео)

Бійці спецпідрозділу Firebird зняли на відео удари по об’єктах російських військ.

У результаті роботи бійців ГУР Міноборони України російські війська залишилися без зв’язку та електроенергії. Удари по ворожих цілях зняли на відео з дронів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ГУР.

У військовій розвідці повідомили, що FPV-майстри спецпідрозділу ГУР Firebird "відрубали окупантам зв’язок і електрику".

"У черговому відео результатів роботи fpv-майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Firebird" – знищення ворожої автомобільної техніки, удари по схованках російських окупантів, спалення їхніх засобів зв’язку, спостереження та електроживлення", – йдеться в заяві розвідки.

Там додали, що бойова робота проти ворога триває.

Бійці спецпідрозділу ГУР Firebird "відрубали" ворогу зв’язок і електрику

До слова, напередодні бійці ГУР знищили три радіолокаційні комплекси російських військ в окупованому Криму.

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