У ГУР пояснили, чому окупанти на ЗАЕС перевели один блок у "гарячий зупин"

Юсов повідомив, що "гарячий зупин" потенційно становить більшу загрозу з погляду техногенної катастрофи.

На сьогодні немає жодної технічної необхідності у "гарячому зупині" блоку №4 Запорізької АЕС, це потрібно окупанти тільки для шантажу.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він наголосив, що запуск росіянами четвертого енергоблоку ЗАЕС у режим "гарячого зупину" – абсолютне порушення і норм безпеки, і українського ядерного законодавства.

"І головне – в цьому немає жодної технічної необхідності. Жодної технічної необхідності переведення четвертого чи інших блоків у режим "гарячого зупину" не існує", – сказав Юсов.

Він пояснив, що загарбники вдаються до таких дій для підтримування режиму ядерного шантажу.

"І ми розуміємо, що "гарячий зупин" потенційно несе у собі більше загрози з точки зору техногенної катастрофи", – зазначив представник української розвідки.

Зауважимо, українські працівники ЗАЕС раніше опиралися вимогам росіян влаштувати "гарячий зупин". Однак, як пояснив Юсов, росіяни продовжують залучати на станцію працівників із РФ, а також є колаборанти, чиї імена відомі.

"Але в цілому ми маємо розуміти, що на колектив постійно від моменту окупації чиниться тиск, проводяться жорсткі фільтраційні заходи. І, безумовно, мова йде про чисельні порушення прав людини по відношенню до українського персоналу станції", – розповів представник ГУР.

Він наголосив, що це – чергові воєнні злочини, про які збирається інформація, і винуватці обов’язково будуть покарані.

Ситуація на ЗАЕС

В Енергоатомі повідомили 24 липня, що за наказом російських окупантів на Запорізькій АЕС енергоблок №4 було переведено у режим "гарячий зупин". Це загрожує ядерній та радіаційній безпеці через тривалий простій обладнання, відсутність належного технічного обслуговування та ремонту.

Незадовго до цього в ГУР попередили, що окупанти планують невдовзі чергову збройну провокацію на території ЗАЕС. Задля цього ФСБ поширює серед російських військових інформацію про начебто підготовку українськими захисниками штурму станції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "На ЗАЕС тривожно! В Енергодарі окупанти труять місцевих радіацією?"

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