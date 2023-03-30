У ГУР пояснили, наскільки у Росії вистачить ресурсів вести війну

Російська армія показала, що вона вже не здатна проводити стратегічні наступальні операції.

У Росії вистачить ресурсів, щоб продовжувати війну проти України у цьому та, можливо, наступному році, але анонсований нею "великий наступ" виявився "пшиком".

Про в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Він зазначив, що російська армія виявилась нездатною проводити стратегічні наступальні операції.

"Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий "великий наступ" обернувся для Росії "пшиком" - вони не отримали жодного значущого результату", - заявив Черняк.

Представник ГУР заявив, що наразі ворог намагається всіма силами вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. В свою чергу завдання українських сил здійснювати ефективні контрзаходи та завдавати максимальних втрат ворогу.

"Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024-му році", - вважає Черняк.

Він додав, що якщо країни Заходу посилять санкційний тиск, то критичні труднощі для російських агресорів розпочнуться раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готує контрнаступ цієї весни, але не можна сприймати його, як вирішальний момент у війні проти Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник заявив, що один зі сценаріїв українського контрнаступу, який скоро розпочнеться, — налякати ворога так, щоб увесь їхній фронт посипався, як це було під час звільнення Харківщини та Херсона.

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