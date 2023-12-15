У ГУР пояснили, навіщо Путін збрехав про кількість загарбників, які воюють в Україні

Російський диктатор брехнею мотивує своє зазомбоване населення та лякає країни Заходу.

Російський диктатор Путін збрехав, коли заявив, що в Україні воює понад 600 тисяч загарбників.

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Про це в етері телемарафону заявив представник Голосного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він заявив, що диктатор робить подібні заяви, щоб мотивувати зазомбоване населення власної країни та лякати західних партнерів України.

"Коли ворог подає викривлені дані, то робить це навмисно, щоб спричинити інформаційний тиск на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати своє зазомбоване населення. Тому це не єдина брехня, яка звучала вчора з вуст російського диктатора", - сказав Юсов.

Він заявив, що наразі на території України воюють понад 450 тисяч загарбників.

"Не та цифра, яку озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. А в цілому — це пропаганда", - резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк прокоментував інформацію, що РФ хоче захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя до 2026-го.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР попередили про нові масштабні кібератаки РФ.

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