У ГУР пояснили, за яких умов росіяни зможуть "списати" провину за війну на Путіна

У Росії кожен день збільшується можливість формування бізнесової та політичної еліти, які розглядають повалення влади у Кремлі.

У росіян є можливість перекласти всю провину за війну проти України на диктатора Володимира Путіна, але це станеться тоді, коли він втратить владу.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що у Росії кожен день збільшується можливість формування бізнесової та політичної еліти, які розглядають повалення влади у Кремлі. Один з таких прикладів є нещодавно оприлюднений запис розмови "шанувальників режиму" Йосипа Пригожина з Фархадом Ахметовим, де вони розкритикували дії Кремля.

"Цей злив — одне з яскравих свідчень, що розкол усередині так званих кремлівських еліт — не сценарій, а доконаний факт. Інша справа — глибина цього розколу і готовність тих чи інших груп до дій", - уточнив Черняк.

Представник ГУР заявив, шо невдоволення також зростає серед населення, яке кожен день бачить нові вантажі з "чорними мішками". Але поки зарано говорити про можливість масових протестів через розгорнуті репресії та вплив пропаганди.

Черняк заявив, що падіння підтримки дій Путіна відбудеться лише тоді, коли буде повалений його диктаторський режим.

"Усунення диктатора може призвести до того, що більшість російського населення, яке в неоімперському угарі підтримувало агресивну війну, битиме себе в груди і присягатиметься у вічній опозиційності режиму. Таке вже не раз бувало в російській історії, коли на мертвого чи недієздатного лідера списували всі гріхи, катастрофи та злочини", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше Андрій Черняк заявляв, що у Росії вистачить ресурсів, щоб продовжувати війну проти України у цьому та, можливо, наступному році, але анонсований нею "великий наступ" виявився "пшиком".

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готує контрнаступ цієї весни, але не можна сприймати його, як вирішальний момент у війні проти Росії.

Читайте також: