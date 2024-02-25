У ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї

Загроза застосування Росією ядерної зброї проти України наразі доволі низька.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, інформує Інтерфакс-Україна.

На питання журналіста про можливість використання дерном зброї, Скібіцький відповів, що "ця тема не актуальна на сьогоднішній день. Загроза є, але рівень її малий. Це ядерний шантаж, однозначно".

Він зазначив, що періодично Росія буде повертатись до ядерного шантажу.

"Якщо у нас є якийсь успіх, коли у РФ бачать, що нам йде нормальна [військова] підтримка, допомога, то починається ядерний шантаж. Це дуже потужний інструмент, який використовує РФ, для впливу на політичні процеси, зокрема, у Європі. Насамперед це вибори у різних країнах та підготовка до виборів в Європарламент", – пояснив Скібіцький.

Також, за словами Скібіцького, Росія може допомогти КНДР отримати ядерну зброю.

"В КНДР просять технології, які стосуються ядерної зброї. І тут треба Росію до відповідальності закликати, тому що весь світ бореться за нерозповсюдження, а Росія відкрито починає працювати в цьому напрямку взамін на отримання додаткових боєприпасів, ракет та інших видів озброєння", – заявив представник ГУР МО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов оцінив, чи наважиться Росія використати ядерну зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що США попереджають, що Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю.

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