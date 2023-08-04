У ГУР прокоментували удари по Новоросійську: "Серйозний ляпас для путінського режиму"

Для росіян ситуація з десантним кораблем – це "велика втрата", кажуть у розвідці.

У ГУР прокоментували атаку на бухту в Новоросійську (Краснодарський край), під час якої вдалося пошкодити ворожий десантний корабель "Оленегорский горняк". Розвідники заявили, що це стало серйозним ляпасом для режиму диктатора Володимира Путіна.

Таку думку висловив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, ця подія має особливо ефектний вигляд на тлі заяв Міноборони РФ про начебто безуспішний контрнаступ українських сил. Тож тепер "виття на болотах" буде особливо гучним.

"У цьому плані все дуже добре. І для політичного керівництва рашистського режиму це, звичайно, серйозний ляпас", – переконаний Андрій Юсов.

Він додав, що зрештою для росіян ситуація з десантним кораблем – це "велика втрата".

"У плані безпеки, звичайно, це велика втрата для флоту окупантів і планування подальших десантних операцій. Використання цих суден стає більш проблематичним, і це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати", – переконаний представник ГУР.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 серпня, в порту Новоросійська Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що в бухті морські дрони атакували російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Про всі подробиці вибухів у Новоросійську — читайте в матеріалі.

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