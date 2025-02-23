У ГУР розповіли, чи буде Росія і надалі використовувати на фронті війська КНДР

За словами Юсова, говорити, що північних корейців більше не будуть використовувати на фронті, жодних підстав немає
Північнокорейські війська на Курщині зазнали великих втрат, що зменшило їхню інтенсивність у бойових зіткненнях.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов перед початком форуму "Україна. 2025 рік".
За його словами, війська КНДР не працювали окремими з'єднаннями, а у змішаних підрозділах.
“Через великі втрати зараз відбуваються ротаційні заходи. Це зменшило їхню інтенсивність у бойових зіткненнях. Але говорити, що їх більше не будуть використовувати, жодних підстав немає", — заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Тим часом, військова допомога зброєю та боєприпасами від КНДР для Росії продовжується у великих обсягах.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.
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