У ГУР розповіли, чи готуватися українцям до масованих атак росіян восени та взимку

В ГУР розповіли про спроможності росіян щодо ракетних обстрілів і пояснили, що чекати восени та взимку.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що загроза масованих ракетних ударів по території України буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни, проте Росія вже використала увесь накопичений ракетний потенціал і тепер завдає ударів одразу тим, що виробляє.

Про це Андрій Юсов розповів 16 серпня в ефірі телемарафону.

"Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", - сказав він.

За словами представника української розвідки, залежно від ситуації на передовій та певних "пріоритетів" по сезону цілі ворожих ударів можуть змінюватися. Водночас загальна тактика РФ не змінюється, а загроза зберігається, поки триває агресивна війна російського диктатора Володимира Путіна проти України.

На питання про те, чи можуть росіяни випускати по Україні по 80 ракет і більше, як було раніше, Юсов відповів: "Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли ворог випускав одночасно по 120 ракет. А сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

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