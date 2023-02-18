У ГУР розповіли, чи загрожує найближчим часом вторгнення росіян з території Білорусі

Українська розвідка зазначила, що білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України.

Розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терористки повністю залучити білорусів до війни проти України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив у коментарі британському телеканалу ITV news.

"За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує", - заявив Черняк.

За його словами, "ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне".

Заяви Лукашенка про війну в Україні

У четвер, 16 лютого, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що він готовий дозволити російському президенту Володимиру Путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу Росії на Україну, а також що готовий вести бойові дії разом з окупантами. Умова вступу у війну – нібито агресія України проти Білорусі.

Окрім цього, Лукашенко звинуватив Україну у розв'язанні війни та закликав до мирних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський попередив Лукашенка, що "дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу буде великою помилкою".

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Кремль, ймовірно, включить елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України.

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