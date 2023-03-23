У ГУР розповіли чим закінчиться протистояння Пригожина з Міноборони РФ

В українській розвідці переконані, що ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин програє гонитву з Міноборони РФ.

Євген Пригожин, найімовірніше, програє у протистоянні з російськими військовими. ПВК "Вагнера" взагалі може не залишитися після того, що відбувається навколо Бахмуту.

Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Цей конфлікт триває. Хто вийде переможцем? Найімовірніше - міністерство оборони та генштаб", - сказав він.

За словами Скібіцького, російське міноборони зараз різко обмежило постачання боєприпасів та провізії для "вагнерівців". Крім того, Пригожин має проблеми з набором особового складу. До того ж він не виконав свою обіцянку взяти Бахмут до вересня і натомість почав критикувати російську регулярну армію.

"Але основне - чи залишиться взагалі ПВК "Вагнера" після того, що зараз відбувається довкола Бахмута? Вона втрачає свої основні сили, а їхні інтереси не обмежуються лише Україною. У них є завдання в Сирії, в Африці, на Близькому Сході. Пригожин уже відверто визнає, що його просто зливають", - зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу про широкомасштабний наступ ЗСУ в районі Бахмута і попросив про допомогу.

Читайте також: