У ГУР розповіли деталі про обмін полоненими, який зірвався у день падіння Іл-76

Перед обміном 24 січня до України в жодному вигляді не надходило інформації чи прохання від РФ "забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями".

У ГУР розповіли деталі про обмін полоненими із Росією, який був запланований на 24 січня, але так і не відбувся. За ствердженнями РФ, процес був зірваний начебто через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Подробиці про обмін розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України та Координаціного штабу Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Представник ГУР зазначив, що питання доставки полонених на обмін – відповідальність країни, яка їх утримує. Юсов запевнив, що Україна зі свого боку вжила всіх заходів, аби запланований на 24 січня обмін відбувся.

"Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином", – поінформував представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Він зазначив, що під час обміну полоненими 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення утримуваних.

"Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований. Стосовно вчорашніх заходів... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило" , – розповів Юсов.

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Він також звернув увагу, що росіяни самі зізнаються у використання для транспортування українських полонених військову авіацію.

За словами представника ГУР, конкретно цей літак Іл-76 раніше був помічений на аеродромі "Енгельс-2" в Саратовській області Росії, де він забезпечував боєкомплектом стратегічну авіацію ворога. Також цей літак постачав ракети для ударів по Харкову.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували опубліковані росіянами списків українських військовополонених, які нібито могли бути на борту Іл-76, що впав у Бєлгородській області.

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