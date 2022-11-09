У ГУР розповіли, до яких країн РФ зверталася по допомогу зі зброєю

Росія зверталася до Ірану, Китаю та Північної Кореї з проханням надати зброю, яку б окупанти використовували для війни проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю La Repubblica.

За даними розвідки, РФ розраховувала отримати від згаданих вище країн патрони для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

Скібіцький зауважив, що продемонстрована суперсучасна зброя на військових парадах у РФ просто інсценізація, насправді в них її немає. А оскільки Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, їй доводиться звертатися до інших країн.

"Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ - "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет", - повідомив він.

Крім того, слід зауважити, що режим Лукашенка активно підтримує Путіна у війні проти України. З території Білорусі 24 лютого на Україну пішла техніка, а також звідти росіяни запускають ракети по мирних містах України.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія вже могла втратити половину своїх основних бойових танків і використати більшу частину своєї високоточної зброї у війні, яка стала "великим стратегічним провалом" для Кремля. У США додають, що Путін у війні проти України зазнав невдачі і "Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла".

Як повідомило видання Sky News з посиланнями на свої джерела, Росія у серпні таємно відправила Ірану 140 млн євро та західне озброєння, яке вдалось захопити на полі бою, в обмін на дрони. Гроші та озброєння окупанти перевозили військовими літаками.

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