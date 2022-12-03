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У ГУР розповіли про дефицит озброєння в РФ та про переговори щодо постачання

Автор
Денькович Ярослава
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У ГУР розповіли про дефицит озброєння в РФ та про переговори щодо постачання

Фото: Associated Press

Росія все ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння.

За даними воєнної розвідки України, росіяни вже використовують стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.   

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. На скільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", – пояснив представник ГУР.

Також зазначається, що впродовж двох місяців Росія вивозила з Білорусі артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм.

За даними ГУР, Росія також продовжує перемовини з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" та "Ураган", яких у неї дефіцит та перемовини з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. 

Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

Ракетні атаки РФ по території України

У середу, 23 листопада, Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні, зокрема пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що масовані атаки можуть відбуватися рідше, але не припиняться ніколи. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російські загарбники можуть вичікувати сильних морозів, щоб потім завдати масованого ракетного удару по Україні.  

В ОК "Південь" вважають, що Росія може спеціально перед масованим обстрілом нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати неочікувано. Це може статися будь-коли і українцям варто бути готовими.

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Дата публікації
Перегляди
455
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