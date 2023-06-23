У ГУР розповіли про іноземні компоненти в "Кинжалах" та "Іскандерах", якими РФ атакує Україну

Запаси компонентів, які були до початку накладання на РФ санкцій, уже вичерпані.

У ГУР проаналізували всі компоненти, які є в усіх так званих сучасних ракетах РФ. Найбільше РФ критично залежить від ракет "Іскандер" і "Кинжал".

Про це заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Десь близько п'ятидесяти компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва. І обмеження постачання їх на територію Російської федерації призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет. Ми зараз дуже активно працюємо над цим, працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче – збільшити виробництво високоточної зброї", - зазначив Скібіцький.

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Запаси компонентів, які були до початку накладання на РФ санкцій, уже вичерпані.

"Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської федерації ці всі компоненти. За рахунок країн, які не приєдналися до санкцій. Відповідно, дуже багато елементів, які навіть не військового і не подвійного призначення, а цивільного призначення. А в сучасному світі складно проконтролювати, коли цей компонент, по суті, рахується цивільним", - розповіли у ГУР.

Скібіцький додав, що разом з нашими партнерами Україна все-таки перекриє всі канали постачання таких компонентів на територію Росії.

Нагадаємо, що Росія наростила виробництво ракет. Тепер у РФ випускають у 3-4 рази більше "Калібрів" та Х-101, ніж це було до повномасштабної війни.

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