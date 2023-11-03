У ГУР розповіли про нові дрони окупантів: що відомо про "Изделие-53" та "Изделие-54"

Юсов повідомив, що окупанти застосовують на фронті видозмінені та удосконалені дрони "Ланцет", "і це завжди додатковий фактор ризику".

На сьогодні на фронті не зафіксовано масового використання росіянами їхніх нових безпілотників "Изделие-53" та "Изделие-54". Інформація про ці дрони уточнюється.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Юсов повідомив про застосування ворогом на фронті удосконалених дронів "Ланцет" ("Изделие-53"). А щодо "Изделие-54" представник розвідки сказав, що росіяни позиціонують цей дрон як спрощену і дешевшу версію Shahed-136.

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"Насамперед ми констатуємо, що масового використання їх на фронті поки що не було. Інформація про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54" уточнюється. Але що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі – це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію. Є частина інформації з російських ЗМІ. Безумовно, на неї не можна спиратися. Наше вивчення триває", – розповів Юсов.

Тим не менш, розвідка констатує, що агресор застосовує видозмінені та удосконалені "Ланцети", "і це завжди додатковий фактор ризику".

Щодо "Изделие-54", представник ГУР поінформував, що цей дрон-камікадзе позиціонується російською пропагандою як спрощена і дешевша версія безпілотника Shahed-136. Цей новий дрон росіяни назвали "Італмас": назва походить від торгівельного комплексу, на базі якого збирають і виготовляють ці БПЛА. Зауважимо, що в Україні в народі цей дрон назвали "газонокосаркою".

Нагадаємо, наприкінці жовтня росіяни атакували Київ новими дронами-"газонокосарками" з вибухівкою. У Мережі були опубліковані фото уламків такого безпілотника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ атакували “газонокосарками” з вибухівкою: що це таке, який вигляд має і скільки коштує?

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